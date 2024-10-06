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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الموسيقات العسكرية" تشارك فى إقامة حفل لأطفال مؤسسة مستشفى سرطان 57357

البوابة نيوز
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استمرارًا للدور المجتمعى الذى تقوم به القوات المسلحة تجاه أبناء الشعب المصرى العظيم، وفى إطار الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم للمؤسسات الطبية التى تقدم خدماتها العلاجية للأطفال بالمجان، شاركت إدارة الموسيقات العسكرية فى حفل مؤسسة مستشفى 57357 والذى تم تنظيمه لرفع الروح المعنوية للأطفال ورسم البسمة على وجوههم، حيث قدمت الموسيقات العسكرية عددًا من العروض والمعزوفات الموسيقية المبهجة للأطفال والأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى وذلك للتخفيف من أعبائهم وإدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم.

وأعرب مسئولى المستشفى عن تقديرهم لمشاركة الموسيقات العسكرية فى الحفل، مؤكدين أن مثل هذه المشاركات تساهم فى رفع مستويات السعادة للأطفال بما يدعم تقدم حالتهم الصحية والإستجابة بشكل أفضل للعلاج المقدم إليهم.

 

كما عبر الأطفال عن فرحتهم بالأجواء الإحتفالية التى قدمتها عناصر الموسيقات العسكرية خلال مشاركتهم بالحفل، مقدمين الشكر للقوات المسلحة التى تحرص على التواصل وتقديم الدعم اللا محدود لهم بما يسهم فى الشفاء خلال رحلتهم العلاجية.

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