إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية وفك شدة خشبية بسمالوط

تابع الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة سمالوط مجهودات الوحدات المحلية والاحياء الحفاظ على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة وعدم البناء عليها

ففى حى شرق المدينة تم إزالة وردم حالة بناء على أرض زراعية بمساحة قيراط على طريق العوايسة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، كما تم إزالة حالة بناء بدون ترخيص والتنبيه على المخالف بايقاف الاعمال المخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى حى غرب المدينة تم إزالة حالة بناء بدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وفى الوحده المحليه لقرية منقطين قام رئيس القرية بفك شدة خشبية بناحية ابراهيم باشا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

وأكد السيد رئيس المركز على استمرار العمل والحفاظ على الاراضي الزراعيه وأملاك الدولة وعدم البناء المخالف بدون ترخيص وإيقاف الأعمال والتصدى بكل حزم لمن تسول له نفسه المساس بها

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