زراعة الشرقية تعقد اجتماعا لمتابعة الجمعيات الزراعية وصرف الأسمدة المدعمة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية في الإقتصاد المصري ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مشيراً إلى أهمية المرور الدوري على الجمعيات الزراعية والحقول لمتابعة المحاصيل الزراعية من خلال إجراء المعاينات على أرض الواقع وتقديم الدعم والتوصيات الفنية للمزارعين.

وأوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بعقد إجتماع مع مديري الجمعيات الزراعية وذلك لمتابعة أعمال نظام الجرد المخزنى الإلكترونى بالمحافظة وتحديث ماكينة الصرف وأجهزة التابلت كذلك مناقشة تنفيذ التعليمات الواردة من الوزارة و الخاصة بالجرد المخزنى الإلكترونى لأرصدة الجمعيات الزراعية من الأسمدة الأزوتية المدعمة وذلك بحضور مندوب شركة E-Finance والمهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه خلال الإجتماع تم توجيه العاملين بالجمعيات بأن الأسمدة المدعمة التى تصرفها الجمعيات الزراعية بدءاً من إستلام الأسمدة المقررة من شركات الأسمدة والشاحنات أوالتحويل المخزني أو الصرف من جمعية لأخرى أو صرف حصص للمزارعين تتم من خلال المنظومات الرقمية لوزارة الزراعة لافتاً إلى أن إستلام الأسمدة وصرفها يتم عن طريق كارت الجمعية الزراعية وكارت المزارع المفعل