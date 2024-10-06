"القومي لذوي الاعاقة" يهنئ السيسي والقوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر

تقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، وإلى القوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

وقالت المشرف العام على المجلس، إن وحدة الشعب المصري خلف قواته المسلحة المصرية في حرب أكتوبر المجيدة ضربت أروع أمثلة التلاحم في الدفاع عن تراب الوطن، كما أن النصر فتح الطريق أمام الجميع للتنمية والبناء، واليوم نستلهم هذه الروح في إرساء قواعد الجمهورية الجديدة التي أسس لها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة جميع المصريين وفي القلب منهم الاشخاص ذوي الاعاقة الذين يمثلون حجر الزاوية في بناء الوطن واهتمام القيادة السياسية بهم

وقدمت الدكتورة إيمان كريم، التحية والتقدير للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن والمصابين الذي مثلوا علامة فارقة في تلبية نداء الواجب، مؤكدة ان حرب أكتوبر كانت بمثابة العبور العظيم والتحرر من الاستعمار البغيض، واليوم نعيش العبور الكبير بعد مرور 51 عاما على ذكرى الحرب وهو العبور نحو بناء الانسان والوطن، وهو البناء الذي يشترك فيه الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق مزيد من التقدم لبلدنا الحبيبة مصر.