بمشاركة الأهلي.. تعرف على الجوائز المالية لكأس إنتركونتيننتال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن جوائز بطولة كأس الأندية للقارات "كأس إنتركونتيننتال" بمشاركة النادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا.

وتقام بطولة إنتر كونتيننتال بين أبطال القارات المختلفة في منافسة على اللقب العالمي .

ورصد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جوائز مالية ضخمة للفائزين والمتأهلين إلى مختلف الأدوار في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

الجوائز المالية لكأس إنتركونتيننتال

البطل: يحصل الفريق الفائز بلقب البطولة على مبلغ قدره 5 ملايين دولار أمريكي.

الوصيف: يحصل الفريق الذي يصل إلى المباراة النهائية ويحصل على المركز الثاني على مبلغ 4 ملايين دولار أمريكي.

الخاسران في نصف النهائي: يحصل كل من الفريقين اللذين يخرجان من الدور نصف النهائي على مبلغ 2 مليون دولار أمريكي.

الخاسران في الدور الأول: يحصل كل من الفريقين اللذين يخرجان من الدور الأول على مبلغ مليون دولار أمريكي.

الخاسر في الدور التمهيدي: يحصل الفريق الذي يخسر في الدور التمهيدي على مبلغ 500 ألف دولار أمريكي.

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي

تقام مباراة الأهلي والعين الإماراتي على ملعب استاد القاهرة الدولي، يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر المقبل والفائز يتوج بجائزة فرعية هي كأس أفريقيا- آسيا- المحيط الهادي.