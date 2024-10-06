مصرع شخص دهسا أسفل عجلات القطار في الحوامدية

لقي أحد الأشخاص مصرعه إثر اصطدام قطار بجسده حال محاولته عبور شريط السكة الحديد بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا باصطدام قطار بشخص بدائرة قسم شرطة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة شاب عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة وانتابته حالة صرع، مما تسبب في وفاته في الحال، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.