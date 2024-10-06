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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

توزيع الخبز مجانا بقرية البدرمان بالمنيا ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"

ضمن المبادرة الرئاسية
ضمن المبادرة الرئاسية (بداية) توزيع الخبز مجانا
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وزع عدد من أصحاب المخابز بقرية نزلة البدرمان التابعة لمركز ديرمواس جنوب المنيا  الخبز مجاناً للمستفيدين تموينياً، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية"بداية جديدة لبناء الإنسان"، لدعم الأسر الأكثر احتياجا وتوفير المتطلبات الأساسية لهم.

جدير بالذكر أن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري مستمرة في تنفيذ انشطتها وبرامجها فى جميع مراكز المحافظة، لافتا أن هذه المبادرة تأتى تجسيداً لاستراتيجية الدولة للتنمية البشرية ، وهى خطوة مهمة لتمكين الأفراد وتعزيز دورهم فى بناء المجتمع، مشيدا بوعى المواطنين فى المساهمة بنجاح المبادرة الرئاسية.

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المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بداية جديدة لبناء الإنسان دعم الأسر الاكثر احتياجا فعاليات المبادرة الرئاسية مركز ديرمواس