توزيع الخبز مجانا بقرية البدرمان بالمنيا ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"

وزع عدد من أصحاب المخابز بقرية نزلة البدرمان التابعة لمركز ديرمواس جنوب المنيا الخبز مجاناً للمستفيدين تموينياً، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية"بداية جديدة لبناء الإنسان"، لدعم الأسر الأكثر احتياجا وتوفير المتطلبات الأساسية لهم.

جدير بالذكر أن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري مستمرة في تنفيذ انشطتها وبرامجها فى جميع مراكز المحافظة، لافتا أن هذه المبادرة تأتى تجسيداً لاستراتيجية الدولة للتنمية البشرية ، وهى خطوة مهمة لتمكين الأفراد وتعزيز دورهم فى بناء المجتمع، مشيدا بوعى المواطنين فى المساهمة بنجاح المبادرة الرئاسية.

461728219_1069542534959511_2293013502954862854_n

461782882_1069541604959604_2047387191688242230_n

461940433_1069542434959521_2827747811459593166_n