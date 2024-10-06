توزيع الخبز مجانا بقرية البدرمان بالمنيا ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"

وزع عدد من أصحاب المخابز بقرية نزلة البدرمان التابعة لمركز ديرمواس جنوب المنيا الخبز مجاناً للمستفيدين تموينياً، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية"بداية جديدة لبناء الإنسان"، لدعم الأسر الأكثر احتياجا وتوفير المتطلبات الأساسية لهم.
جدير بالذكر أن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري مستمرة في تنفيذ انشطتها وبرامجها فى جميع مراكز المحافظة، لافتا أن هذه المبادرة تأتى تجسيداً لاستراتيجية الدولة للتنمية البشرية ، وهى خطوة مهمة لتمكين الأفراد وتعزيز دورهم فى بناء المجتمع، مشيدا بوعى المواطنين فى المساهمة بنجاح المبادرة الرئاسية.