محافظ الشرقية يتابع أعمال رصف وتوسعة طريق فاقوس الصالحية القديمة

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مع المهندسة سلوى سامي رئيسة الهيئة العامة للطرق والكباري بالشرقية أعمال الرصف والتوسعة والإزدواج الجارية بطريق فاقوس / الصالحية القديمة بطول 16 كم وبتكلفة 690 مليون جنيه ليمثل محوراً مرورياً هاماً يُساهم في استيعاب حركة السيارات ويعمل على تخفيف حدة الزحام داخل مدينة فاقوس.

من جانبها أوضحت المهندسة سلوى سامي رئيسة الهيئة العامة للطرق والكباري بالشرقية أنه جاري الإنتهاء من أعمال رصف وإزدواج ورفع كفاءة طريق فاقوس / الصالحية القديمة حيث تم الإنتهاء من أعمال تغطية الجنابية الموازية للطريق القديم بعرض7 متر وتنفيذ أعمال رفع كفاءة للطريق القديم وتوسعة عدد 2 كوبرى سطحي بالإضافة لتنفيذ أعمال إزدواج الطريق ليصبح 10متر بكل إتجاه وذلك بإجمالي أطوال 16كم و بتكلفة مالية 690 مليون جنيها حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للمشروع 80 %.

وأكد الأشموني أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع بالمدن لإحداث نقلة حضارية أمام مواطنيها وزائريها وكذلك فتح محاور مرورية جديدة وإنشاء طرق بديلة تساهم في خلق السيولة المرورية المطلوبة وتوفير الوقت والجهد على المسافرين.

وكلف المحافظ رئيسة الهيئة العامة للطرق والكباري بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة فاقوس بمضاعفة الأعمال وتكثيف ورديات العمل بالطريق وتذليل أي عقبات تواجه الشركة المنفذه للأعمال لسرعة الإنتهاء من الطريق طبقاً للجدول الزمني المحدد والإلتزام بتطبيق المواصفات القياسية في العمل.