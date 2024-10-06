مصرع شخص إثر سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية في البدرشين

لقي أحد الأشخاص مصرعه بينما تم إنقاذ آخرين إثر سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية بين قريتي أبو صير والعزيزية بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية

تلقي الرائد أحمد يحيي رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط سيارة ملاكي بترعة البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث مصرع شخص وتم إنقاذ مستقلي السيارة جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم استخراج السيارة بواسطة ونش وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.