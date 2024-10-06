بطريرك اللاتين بالقدس: الحياة الدينية لا تقتصر على اتباع القواعد فقط

تناول بطريرك القدس للاتين، الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، في عظته اليوم لقداس الاحد عبر مواقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك”، إنجيل مرقس (10: 2-16) حيث يتحدث يسوع عن الطلاق وأهمية المحبة في العلاقات الإنسانية ، و دعا البطريرك إلى النظر إلى الحياة الإيمانية من منظور أوسع يتجاوز الشريعة والامتثال للقوانين نحو التركيز على دعوة الإنسان الأصيلة للعيش بمحبة وأمانة.

و أشار الكاردينال في تأمله إلى أن الفريسيين الذين سألوا يسوع عن الطلاق كانوا مهتمين بمعرفة ما تسمح به الشريعة وما لا تسمح به، دون التفكير في البعد الأعمق للعلاقة مع الله والآخرين.

وأكد أن الحياة الدينية لا تقتصر على اتباع القواعد فقط، بل على أن تكون مستمدة من قلب الإنسان حيث تسود شريعة المحبة.

وأوضح الكاردينال بيتسابالا أن يسوع جاء لينقل المحور من الامتثال للشريعة إلى عيش دعوة الإنسان نحو المحبة الصادقة.

واستشهد بحديث يسوع عن الخليقة، مشيرًا إلى أن الدعوة الحقيقية للبشرية هي الحب بأمانة ورعاية العلاقات الإنسانية.

في ختام تأمله، حث البطريرك على ضرورة الابتعاد عن الاكتفاء بالضمير المطمئن الذي ينشأ عن الالتزام بالقوانين، والسعي نحو المحبة التي تتجاوز الحدود، والانفتاح على الآخرين في حياة ملؤها الرحمة والمغفرة.