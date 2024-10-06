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الأحد 06 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق المبادرات الرئاسية "بداية" وتفعيل حملة 100 يوم صحة بحي الجمرك بالإسكندرية

مبادرة بداية جديدة
مبادرة بداية جديدة لحياة الإنسان
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تابع كلًا من مدير إدارة التنمية المحلية بحي الجمرك بالإسكندرية، ومدير العلاقات العامة والإعلام تفعيل المبادرات الرئاسية الصحيه ( حملة ١٠٠ يوم صحة) والتى تقوم بتقديم الخدمات الطبية، حيث تم الكشف المبكر عن الأورام السرطانية عدد (٢٦)والأمراض المزمنه عدد (٢٩) وكذلك صحة المرأة عدد (٢١) وكبار السن (١٦) حاله.

وذلك بتواجد الفرق الخارجية من إدارة المعامل وتمريض الرعايه الأساسية  داخل الميادين العامة داخل القلعه بنطاق الحي وكذلك بالهيئات والمؤسسات، وكذلك فرق داخلية بالوحدات الصحية المختلفة والمستشفيات الحكومية الانفوشي للاطفال ومستشفى راس التين العام ومستوصف صدر الجمرك كما تم التوعيه الصحيه من قبل إداره الثقافة الصحية والإعلام عن أهمية المباداره والكشف المبكر.

وجاء ذلك بالتنسيق مع منطقة الجمرك الطبية تحت إشراف الدكتور  مدير عام منطقة الجمرك الطبية.

وتزامناً مع انطلاق فاعليات المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان) التي تستهدف تنمية الإنسان وترسيخ الهويه المصريه وتقديم الخدمات للمواطنين وتكامل جميع الهيئات بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

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