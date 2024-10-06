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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

السفير التركي بالقاهرة يهنئ الشعب المصرية بذكرى احتفالات أكتوبر المجيدة

سفير تركيا بالقاهرة
سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن
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هنأ سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن الجيش والأمة المصرية بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر السادس من أكتوبر.

وكتب السفير شن عبر صفحته على الفيسبوك: "أتوجه بالتهنئة للجيش المصري البطل وكل الشعب المصري الشقيق بالذكرى الـ51 لنصر السادس من أكتوبر".

وقال  السفير شن خلال حديثه عن الجيش المصري في كلمته خلال احتفالات بيوم النصر التركي (يوم القوات المسلحة)، الذي تم الاحتفال به في 30 أغسطس 2024 "إن الجيش المصري قدم تضحيات بطولية وأظهر شجاعته لحماية الأراضي المصرية ومن أجل قضية فلسطين".‎

وأشار السفير صالح موطلو شن إلى أن هناك تطابق كبير في التقاليد بين الجيشين المصري والتركي ناتج عن الوحدة التاريخية، وقال إن الجيش المصري يعد من أقوى الجيوش في منطقته وأن مكانته الفعالة والرائدة في المنطقة العالم العربي والإسلامي معروفه جيدا.

وذكر السفير شن أن تركيا تقدر القوة و المكانه المرموقة للقوات المسلحة المصرية وأهمية مصر، وبموجب قرار السيد رئيس الجمهورية ، قامت تركيا بترقية رتبة الملحق العسكري في سفارتها بالقاهرة من عقيد إلى عميد. ‎

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