انتصارات أكتوبر.. ملحمة وطنية بتكاتف الشعب والقيادة السياسية والقوات المسلحة

عرضت قناة «إكسترا نيوز» تقريرا بعنوان «انتصارات السادس من أكتوبر.. ملحمة وطنية في تكاتف الشعب والقيادة السياسية والقوات المسلحة».

وأفاد «التقرير»، أنّ حرب السادس من أكتوبر 1973 تعد ملحمة وطنية مكتملة الأركان، إذ إنّ الحرب أرست قواعد الوحدة بين جميع أطياف الشعب المصري، كما أنها قدمت نموذجا تاريخيا في اصطفاف الشعب خلف القيادات السياسية والقوات المسلحة، مشيرا إلى أنّ الحرب كانت دليلا واضحا على انتشار المحبة والمودة والتكاتف بين المصريين، كما شكلت نسيجا وطنيا قويا كان الدرع الواقي لمصر والسيف الذي ظل يدافع عنها حتى الآن.

وأوضح «التقرير»، أنّ حرب أكتوبر أبرزت الوحدة الوطنية وتلاحم الشعب المصري مع القوات المسلحة التي شكلت روح أكتوبر المكيدة التي عاشها المصريون والجيش الباسل، كما أنها كانت من أهم أسباب تحقيق النصر.

وأردف «التقرير»، أنّ حرب أكتوبر شهدت التفاف الشعب حول قواته المسلحة وساندها بكل الطرق الممكنة سواء المادية أو المعنوية، بهدف تحقيق النصر، إذ إنّ الحرب تركت نموذجا للأجيال المتعاقبة حول تلاحم المصريين وشجاعة العبقرية العسكرية المصرية، كما أنّ الشعب المصري قدم مثالا يحتذى به وأثبت أنّ النصر لا يتحقق فقط على جبهة القتال، ولكن بوحدة الشعب وصموده ووعيه في الجبهات التاريخية.

وواصل، أنّ الجيش المصري لم يكن البطل الوحيد في حرب أكتوبر المكيدة، ولكن الشعب بكل أفراده ومؤسساته كان له دورا محوريا لم يقل أهمية عن دور الجهود على الجبهة، إذ وقف الشعب خلف جيشه العظيم.