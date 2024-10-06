وضع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء هانى شبانة قائد المنطقة الغربية العسكرية، واللواء حاتم حداد مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة، وذلك بمنطقة الكيلو 10 بالطريق الساحلي مطروح إسكندرية؛ احتفالاً بالذكرى 51 لإنتصارات أكتوبر المجيدة، بمصاحبة الموسيقى العسكرية التى عزفت السلام الوطني وسلام الشهيد، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.

وقدم محافظ مطروح التهنئة لقيادة المنطقة الغربية العسكرية ولجميع الضباط وصف وجنود القوات المسلحة، بمناسبة حلول الذكرى الـ51 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة عام 1973 التى استعادت الأرض والعزة والكرامة وخير شاهد على وحدة الدم المصرى والعربي فى ملحمة فداء وتضحية، ومعجزة عسكرية في تاريخ المعارك الحربية فى العصر الحديث، تُدرس لكافة الأجيال، مشيدًا بالمعجزة العسكرية التى صنعها خير جنود الأرض بعزيمة وإصرار وتخطيط علمي للإنسان المصرى و ثقته في قدراته وعزيمته فى تجاوز أى محنه وتخطى كل التحديات التى قد يمر بها الوطن مع الدعوة الى تكاتفنا جميعا بالبناء والعمل؛ للحفاظ على مكتسبات هذا النصر العظيم، الذى يعد دافعاً وتحفيزًا كبيراً للقدرة على التحدى مع ما يحيط بنا من تحديات مخاطر، وعلمها وتتعاظم يوم بعد يوم.

وأكد محافظ مطروح أن مصر ستظل بجيشها وأبنائها الوطنيين المخلصين شامخة وآمنة ومستقرة بفضل رعاية الله لها، داعياً الله عز وجل أن يحفظها قيادةً وأرضاً وشعبا، ويحقق لها دائماً كل التقدم والإزدهار فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

محافظ مطروح يضع إكليل من الورود على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة

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