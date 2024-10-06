قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 15 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم /الأحد/، 15 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم صحفي وأسرى سابقون.

وذكر نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين - في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، وبيت لحم، وطولكرم، وطوباس، فيما يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها تهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.

وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 11 ألف مواطن من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني.

