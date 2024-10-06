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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصومال تؤكد انتهاء المرحلة الثالثة من انسحاب قوات حفظ السلام الأفريقية من البلاد

قوات حفظ السلام الأفريقية
قوات حفظ السلام الأفريقية
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 أكد وزير الدفاع الصومالي عبدالقادر محمد نور، انتهاء المرحلة الثالثة من انسحاب قوات حفظ السلام الأفريقية (أتميس) من البلاد.
وقال الوزير - في تصريح اليوم /الأحد/، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا" - إن الجيش الصومالي استلم 27 قاعدة عسكرية من القوات الأفريقية في خطة إطار تولي الجيش للعملية الأمنية من القوات الأفريقية التي ستغادر البلاد نهاية العام الجاري، مضيفا أن هناك أمورا فنية تجرى لاستكمال بدء مهام البعثة الجديدة للاتحاد الأفريقي في البلاد مطلع العام المقبل.
 

قوات حفظ السلام الإفريقية الصومال