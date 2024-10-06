حملات مكبرة لإزالة التعديات على الطريق بنطاق حي شرق بالإسكندرية

أعلن اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بالإسكندرية تنفيذ حملة مكبرة وتحت إشراف سكرتير عام الحي وجاءت هذه الحملة بالتعاون مع إدارات أشغال الطريق، الطب البيطري، شؤون البيئة، الأمن الصناعي، رخص المحلات، مكتب العمل، والإيرادات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية.

استهدفت الحملة عدة مواقع رئيسية، بما في ذلك طريق الجيش (ستانلي)، شارع الكازينو (سان ستيفانو)، شارع الفتح، شارع أحمد شوقي، وشارع عبد اللطيف الأسواني، وذلك لضبط المخالفات والتأكد من الالتزام باللوائح. وأسفرت الحملة عن توقيع غرامات ١١٣ ألف وضبط٦٠ حالة إشغال متنوعة، وتحرير 3 محاضر مخالفة للاشتراطات الصحية، 5 محاضر شهادات صحية، 4 محاضر نظافة عامة، و٨ محاضر صحة البيئه وإنذار رصد بيئه ومحضرين قوه عامله. كما تم تحرير 6 محاضر للأمن الصناعي،٢ أنذار للقوى العاملة، و8 محاضر تموين ٣ محاضر أخطار و ١ إنذار رخص محلات وإغلاق وتشميع محلين لعدم استيفائهما التراخيص القانونية، وإعدام ٢٠ كجم من الأرز والسلطات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و٤٠ كجم من اللحوم والدواجن الفاسدة. بالإضافة إلى ذلك تم إزالة التعديات وفتح الشوارع أمام المواطنين.

وأكد اللواء أحمد حبيب، رئيس حي شرق، أن الحي لن يتهاون مع أي تجاوزات تصدر من المحلات أو المقاهي، مشددًا على أن هذه الحملة تأتي في إطار الحفاظ على حقوق وسلامة المواطنين، وأنه سيتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين لضمان الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة.