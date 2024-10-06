أوكرانيا: مقتل وإصابة 10 أشخاص في قصف روسي لمنطقة دونيتسك

أعلن حاكم منطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين اليوم /الأحد/، مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين، جراء قصف روسي على المنطقة.

ونقلت وكالة (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية للأنباء عن فيلاشكين قوله "إن القوات الروسية قتلت شخصين من سكان منطقة دونيتسك في فيليكا نوفوسيلكا وتوريتسك، فيما أصيب 8 أشخاص في المنطقة، خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأضاف أن العدد الإجمالي للقتلى والجرحى على يد الجيش الروسي في منطقة دونيتسك وصل إلى 2797 قتيلا و6 آلاف و225 جريحا.. مشيرا إلى أن الإحصائيات الواردة لا تشمل ماريوبول وفولنوفاخا.