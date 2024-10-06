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الأحد 06 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

في الذكرى الأولى لأحداث 7 أكتوبر.. كنائس الأردن تدعو للصلاة من أجل السلام غدا

ارشيف
ارشيف
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دعت كنائس الأردن جميع الرعايا والمصلين إلى إقامة صلوات من أجل السلام وإنهاء الحروب غدًا الاثنين، بمناسبة الذكرى الأولى لأحداث 7 أكتوبر.

وفي بيان مشترك ناشدت الكنائس المؤمنين، للصلاة من أجل أن ينعم الله على الحكام وصانعي القرار بالحكمة والبصيرة، لينعم العالم بالسلام والعدل والأمان. 

وأشارت الكنائس إلى أن هذه المبادرة تأتي في ظل التحديات والصراعات التي يواجهها العالم اليوم، مؤكدة أن الصلاة هي وسيلة قوية للمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار .

وعبرت الكنائس عن أملها في أن يتحد الجميع في هذه المناسبة، داعين الله أن يستجيب لصلواتهم ويجلب الخير للبشرية.

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