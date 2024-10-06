نقابة المهندسين تحتفل بيوم "المهندس المدني" وتحتفي باسم الوزير الراحل "هشام عرفات"

نظمت شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين المصرية برئاسة المهندس الاستشاري أحمد حشيش- احتفالية يوم المهندس المدني بنادي المهندسين بأكتوبر، بمشاركة عدد من الشخصيات الهندسية المرموقة ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية.

جاء ذلك بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، والدكتور المهندس أحمد البدوي سيد- وكيل النقابة، والمهندس محمد مرعي- رئيس مدينة الجيزة نائبًا عن المهندس عادل الجزار محافظ الجيزة.



وفي كلمته، وجّه المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين التحية والشكر لشعبة الهندسة المدنية لإصرارها على الاحتفاظ بمبدأ الاحتفال بيوم المهندس المدني، معبّرًا عن سعادته بأن يكون الاحتفال هذا العام تحت مسمى تكريم الوزير الوطني الراحل الأستاذ الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، قائلًا: "هذا شكل من أشكال التكريم لشخصية هندسية رائدة لها دورها المهني والوطني ولروحه كل التقدير".



وأكد نقيب المهندسين على سعادته بتكريم شباب الخريجين المتفوقين، مشددًا على أن الأمة لم ولن ترتقي إلا برقي مهنة الهندسة والتي إذا اهتزت فلا تقدم، وأن نقابة المهندسين جادة في تقديم كافة أشكال الدعم سعيًا لأن تعود مهنة الهندسة ومكانة المهندس كما كانا من قبل حيث الريادة والتفوق، متعهدًا بالاستمرار في السعي في تحقيق هذا الهدف بالتوازي مع تقديم كافة الخدمات الاجتماعية المتطورة والتي تسعى إلى مكانة جيدة للمهندسين، لافتًا إلى أن الاحتفال بيوم المهندس المدني يأتي مواكبًا للاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر المجيد وهي ذكرى خالدة في تاريخ مصر وستظل محفورة في أذهان الجميع، مقدمًا التحية لروح الشهيد اللواء المهندس أحمد حمدي والذي كان قائدًا في سلاح المهندسين واستشهد خلال المعركة، كما قدم التحية لروح اللواء المهندس باقي زكي يوسف والذي كان لأفكاره ودراساته الدور الكبير في تدمير خط بارليف.

من جانبه أكد الدكتور المهندس محمد الفحام رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة على تطلعه إلى المزيد من العمل المثمر والجاد لتحقيق أهدافٍ من شأنها تقدم المهنة ورقي المهندس، مثمنًا من اختيار شباب المهندسين لمهنة الهندسة كونها أعرق مهنة في التاريخ وخاصة الهندسة المدنية، آملًا في أن يكونوا خير مثال يحتذى به في تحمل المسئولية للنهوض بالوطن.



بدوره ألقى المهندس الاستشاري أحمد حشيش- رئيس شعبة الهندسة المدنية كلمة رحّب فيها بنقيب المهندسين والمهندس محمد مرعي رئيس مدينة الجيزة، واصفًا الاحتفالية بيوم الوفاء والتكريم لقامات وقيادات هندسية أعطت الكثير في المجالات الهندسية، وأثرت بعلمها وعملها وخبراتها المجالات العلمية والمهنية، بالإضافة إلى مشاركاتها في العديد من المشروعات القومية الكبري.



وقال "حشيش": "المهندسون هم بناة الأوطان، واليوم يوم التكريم لأبناء شعبة الهندسة المدنية المتفوقين على المستوى التعليمي بالجامعات المصرية، فتحية شكر وإجلال لجميع أولياء الأمور الذين تحملوا الكثير من أجل تفوق أبنائهم ليصبحوا نواةً إنتاجية متميزة في المجتمع المصري".



وعلى هامش الاحتفالية قام المهندس طارق النبراوي، والأستاذ الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد، والمهندس الاستشاري أحمد حشيش بتكريم أوائل دفعتي 2023 و2024 خريجي كليات الهندسة وإهدائهم شهادات التكريم.