محافظ بني سويف يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

وضع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إكليل الزهور على النُصب التذكاري للشهداء بحديقة الشلال بمدينة بني سويف،في إطار احتفالات محافظة بني سويف بمرور 51 عاماً على انتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة 1973 ،قام

رافق المحافظ بلال حبش نائب المحافظ، العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة، اللواء أسامة جمعة مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف.

وقرأ المحافظ الفاتحة ترحما على أرواح شهداء الوطن الأبرار من أبناء مصر المخلصين،تلاها عزف سلام الشهيد والنشيد الوطني بمصاحبة عزف الموسيقات النحاسية ووسط ترديد الأغاني الوطنية والأعلام ابتهاجاً بمرور 51عاما على تلك المناسبة ،وذلك في حضور: اللواء حازم عزت السكرتير العام، العميد طيار أركان حرب صبري درويش رئيس أركان المنطقة المركزية الجوية ،العميد طيار خالد عبد الله كامل قائد قاعدة بني سويف الجوية ،ولفيف من القيادات العسكرية و الأمنية والتنفيذية وممثلى الأحزاب السياسية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وعدد من الإعلاميين .

وعقب انتهاء المراسم ، تقدم المحافظ بالتهنئة للقيادة السياسية وقواتنا المسلحة بذكرى نصرأكتوبر الذي أعاد للأمتين المصرية والعربية عزتها وكرامتها، وفتحت الآفاق أمام الوطن لخوض معارك أخرى في مقدمتها معركة التنمية والنهوض بالوطن في كل القطاعات والمجالات بسواعد وعقول أبنائها الذين يستلهمون من ذكرى أكتوبر روح النصر والإصرار والعزيمة والانتماء لتراب هذا الوطن لمواصلة الكفاح والعمل والجد لتحقيق الرخاء لوطننا ضمن جهود القيادة السياسية والدولة بأجهزتها والحكومة بأدواتها وإمكاناتها في إطار رؤية مصر 2030للتنمية الشاملة والمستدامة.

وهنا المحافظ،كافة مواطني بني سويف وقياداتها العسكرية والأمنية والتنفيذية والسياسية والشعبية بتلك المناسبة التي ستظل رمزا وعنواناً للعزة والكرامة، وباعثا على الفخر،وشاهدا على عظمة قواتنا المسلحة ،موجها رسالة إعزاز وإجلال لأرواح شهدائنا الأبرار من قواتنا المسلحة والشرطة الباسلة الذين قدموا ومازالوا يجودون بكل غال ونفيس لرفعة الوطن وتحقيق أمنه واستقراره ، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.