محافظ الغربية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

وضع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، صباح اليوم، يرافقه اللواء أيمن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية والعميد وائل فتحي المستشار العسكري إكليل من الزهور على النصب التذكاري، بمناسبة احتفالات المحافظة بالذكرى الـــ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا ، الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ، اللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية، اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ،العميد دكتور أسامة شكري الأمن الوطني بالغربية ،نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية لشؤون المنطقة الازهرية بالغربية، الشيخ نوح العيسوى وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، و مديري المديريات الخدمية و رؤساء المراكز والمدن ولفيف من القيادات الامنية والتنفيذية والشعبية، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وسلام الشهيد، فى تقليد عسكري أصيل، للوفاء لشهداء مصر من رجال الجيش الذين ضحوا بحياتهم فداء للوطن وتحقيقا لرفعته وإعلاء لكرامته وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات، كما تمت قراءة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء مصر الأبرار.

وحرص محافظ الغربية، على تهنئة جميع الحاضرين بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، متمنيًا أن يديم الله العلى القدير على مصر نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقدم محافظ الغربية ، التهنئة لضباط وصف وجنود القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن نصر السادس من أكتوبر، يعد معجزة عسكرية في تاريخ المعارك الحربية، ويدل على قوة الجيش المصري وبسالته في الدفاع عن الوطن وسلامة أراضية، مشيراً الى أن بطولات حرب أكتوبر تدرس لكافة الأجيال، وتعد تحفيزًا لنا جميعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لبناء الجمهورية الجديدة.

وتوجه محافظ الغربية ، بالدعاء لشهداء الجيش والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، والدعاء بالخير والأمن لمصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

IMG-20241006-WA0023

IMG-20241006-WA0011

IMG-20241006-WA0022

IMG-20241006-WA0005