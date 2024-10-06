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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

كيف خلدت الدراما المصرية ملحمة نصر أكتوبر العظيم؟

فيلم رصاصة لا تزال
فيلم رصاصة لا تزال في جيبي
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تحدث محمد شوقي، المؤرخ الفني، عن دور الفن والسينما المصرية في رواية حكايات حرب أكتوبر 1973 قائلا إنّ الفن يؤرخ ويوثق الأحداث الهامة، موضحا أنّ السينما استطاعت توثيق نصر أكتوبر لحظيا، إذ إنّ يوم الانتصار تم عرض الكثير من الأغاني مثل أغنية «بسم الله.. الله أكبر» للموسيقار بليغ حمدي في نفس يوم العبور.

وأضاف «شوقي»، خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الكثير من الفنانين سعوا إلى تجسيد حرب وانتصار الجيش المصري في أكتوبر 1973، مشيرا إلى أنّ المنتج رمسيس نجيب مع الفنان العظيم محمود ياسين أطلقوا فيلم «رصاصة لا تزال في جيبي» الذي يعتبر من الأفلام الأيقونية للحرب.

وأردف، أنّ السينما المصرية تعبر عن الواقع ولم تكن بمعزل عن الحياة والشعور الوطني المنتشر خلال أحداث نصر أكتوبر خاصة بعد سنوات النكسة 1967 ، إذ إنها استطاعت توثيق كل الأحداث والانتصارات، لافتا إلى أنّ الأعمال الفنية الخاصة بالحرب نفذت من خلال الاستعانة بالمخرج حسام الدين مصطفى المتخصص في المعارك.

الدراما المصرية ملحمة نصر أكتوبر أكتوبر 1973 رصاصة لا تزال في جيبي