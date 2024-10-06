بالصور.. محافظ بورسعيد يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

وضع اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، يرافقه اللواء تامر السمري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إكليلاً من الزهور، اليوم الأحد، على النصب التذكاري للجندي المجهول في ميدان الشهداء المقابل لديوان عام المحافظة، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية والشعبية وأبناء المحافظة، وذلك في اطار احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وعزفت الموسيقي العسكرية سلام الشهيد، كما أذاعت الإذاعة المحلية عدد من الأغاني الوطنية، التي تفاعل معها المواطنين المتواجدين بالميدان خاصة الشباب والأطفال الذين رفعوا أعلام مصر والتقطوا الصور التذكارية مع قيادات المحافظة.

IMG-20241006-WA0014

IMG-20241006-WA0011

IMG-20241006-WA0013

IMG-20241006-WA0009

IMG-20241006-WA0005