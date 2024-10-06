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الأحد 06 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. محافظ بورسعيد يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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وضع اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، يرافقه اللواء تامر السمري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إكليلاً من الزهور، اليوم الأحد، على النصب التذكاري للجندي المجهول في ميدان الشهداء المقابل لديوان عام المحافظة، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية والشعبية وأبناء المحافظة، وذلك في اطار احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وعزفت الموسيقي العسكرية سلام الشهيد، كما أذاعت الإذاعة المحلية عدد من الأغاني الوطنية، التي تفاعل معها المواطنين المتواجدين بالميدان خاصة الشباب والأطفال الذين رفعوا أعلام مصر والتقطوا الصور التذكارية مع قيادات المحافظة.

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أكتوبر حرب أكتوبر انتصارات اكتوبر بورسعيد إكليل الزهور