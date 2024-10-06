الخارجية الامريكية: إجلاء نحو 145 شخصا من لبنان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم /الأحد/ إجلاء 145 شخصا من لبنان على متن طائرتين متجهتين إلى تركيا، في وقت تكثف فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي هجومها على جنوب لبنان.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية - في بيان أوردته قناة " الحرة " الأمريكية - إن الوزارة نظمت رحلتين أتاحتا المغادرة الآمنة لنحو 145 راكبا إضافيا من بيروت إلى إسطنبول في تركيا دون أن يحدد جنسياتهم.. مضيفا أن كل طائرة كان يمكن أن تقل "300 راكب".

وأشا المتحدث باسم الخارجية إلى واشنطن ساعدت حتى الآن 600 مواطن أمريكي من المقيمين بشكل دائم في لبنان، بالإضافة إلى أفراد أُسرهم المباشرين، على مغادرة لبنان عبر رحلات جوية نظمتها الولايات المتحدة.

