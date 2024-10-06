مصر ترحب بدعوة الرئيس الفرنسي لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل

رحبت مصر بدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وصرحت الخارجية المصرية بأن دعوة ماكرون تتماشى مع مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني وتعكس الاستياء العارم والمتزايد من العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.

وتطالب مصر المجتمع الدولي بوضع دعوة ماكرون محل التنفيذ وتكرر مطالبتها بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة و لبنان.

وثمنت مصر موقف فرنسا الداعم للحقوق الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو للعام 1.

وفي تصريح "غير عادي"، كما وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمرة الأولى إلى فرض حظر على الأسلحة على الجيش الإسرائيلي، بسبب توسيع العدوان المستمر منذ عام على غزة ليشمل الأراضي اللبنانية.

وخلال مقابلة بثتها إذاعة "فرانس إنتر" الفرنسية مساء السبت، أكد ماكرون، الذي تعتبره صحيفة "يديعوت أحرنوت" زعيماً لإحدى أهم الدول في الغرب، أن أولوياته تكمن في "العودة إلى الحل السياسي للأزمة".

وقال ماكرون: "أعتقد أن الأهم اليوم هو الوصول إلى مثل هذا الحل، ووقف نقل الأسلحة التي قد تُستخدم في الحرب على غزة".

وأكد: "هدفنا هو تجنب التصعيد، ويجب ألا نضحي بالشعب اللبناني.. لا ينبغي أن يكون لبنان غزة أخرى"، موضحًا أن الحظر على الأسلحة جارٍ بالفعل من الجانب الفرنسي.