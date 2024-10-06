أمين مجلس كنائس مصر السابق: يسوع يدعونا للغوص في أعماق إيماننا

قال الاب بولس جرس امين عام مجلس كنائس مصر السابق في عظته التامليه اليوم الاحد عبر صفحته الرسميه علي مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن الناس تبحث عن يسوع في كل مكان على الجبل-في البرية- على الشاطيء تريد أن تلقاه وتستمع إليه وتلمسه.

وقد ائتمن المسيح رئيس الرسل بطرس على كنيسته وقال له ارعى خرافي وذُكر اسم بطرس في العهد الجديد 127 مرة.

وقدم الأب بولس أن لا أحد يعرف قدر الله إلا من دخل معه في علاقة عميقة فالذهاب إلى العمق ليس فقط جسديًا، بل روحيًا أيضًا مشيرا الى ان يسوع يدعونا للغوص في أعماق إيماننا واستكشاف ما هو أبعد من السطح. يُظهر العمق كيف يمكننا أن نعيش إيمانًا حقيقيًا يتجاوز مجرد الطقوس والتقاليد.



واضاف قائلا تعبنا الليل كل ولم نصطد شيئاً: حياة الإنسان على الأرض مهما تعب واجتهد وكافح تظهر كهباء وقبض الريح ما لم يخترقها نور الرب و على كلمتك نقلي الشباك: نستطيع أن نتخّذ منها شعار لنا هذا الأسبوع، فهي تعني التّكال على الله والإعتماد عليه وحده ونحن واثقون أن النتيجة مذهلة



ابتعد عني يا رب فأنا رجل خاطيء: سجد والسحود لله وحده - ارتعد لأنه عرف في حضرة من هو واقف- أقر بخطاياه واعترف بهشاشته فلا تخف ستكون صيادا للناس: لا تخف مكررة في ك.م. 365 مرة بعدد أيام السنة فإذا سجدنا في تواضع واعترفنا في انسحاق فإن الله قادر أن يحول ضعفنا إلى قوة وعجزنا إلى جبروت مجده