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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أيتن عامر تحتفل بذكرى أكتوبر: "اللهم أنصر الأمة العربية"

ايتن عامر
ايتن عامر
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احتفلت الفنانة ايتن عامر، بذكرى نصر السادس من أكتوبر، والذي حققت فيه القوات المسلحة المصرية انتصار على جيش الاحتلال الإسرائيلي عام ١٩٧٣.

ونشرت الفنانة ايتن عامر على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة لعلم مصر للاحتفال بذكري نصر السادس من أكتوبر.

منشور ايتن عامر 


وعلقت الفنانة ايتن عامر على الصورة برساله للأمة العربية وجاءت كلماتها "اللهم انصر كل الأمة العربية وامنحهم السلام".

حقق الجيش المصري بجنوده وقادته البواسل، انتصار فى حرب السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣، وهي الحرب التي أثبتت قدرات الجندي المصري القتالية، ووحدة الشعب المصري مع جيشه عبر التاريخ.

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