الأنبا باسيليوس يتفقد مكتبة كنيستنا لمستلزمات الكنائس و الهدايا التابعة للإيبارشية

تفقد الأنبا باسيليوس مطران الكاثوليك بالمنيا مساء امس مكتبة الايبارشيه لمستلزمات الكنائس والهدايا التابعة للإيبارشية فى مقرها بجوار مكتب التعليم المسيحي ومدرسة الراعى الصالح ( ٦ ) .

وطاف الأنبا باسيليوس كل أقسام المكتبة ( زى الكهنوت للكهنة والشمامسة و أواني المذبح - الهدايا التذكارية والتحف والتماثيل - الصور والميداليات وغيرها من العديد من الأقسام ) .

وأعطى الأنبا باسيليوس توجيهاته بأهمية مواكبة كافة ما تتطلبه الكنائس و الخدمات و الأنشطة من تجهيزات و مستلزمات و هدايا تذكارية.

وتأتى هذه الزيارة التفقدية في اطار اهتمام و حرص الانبا باسيليوس متابعة كل الأماكن الخدمية