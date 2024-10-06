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الأحد 06 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا باسيليوس يتفقد مكتبة كنيستنا لمستلزمات الكنائس و الهدايا التابعة للإيبارشية

ارشيف
ارشيف
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تفقد الأنبا باسيليوس مطران الكاثوليك بالمنيا مساء امس مكتبة   الايبارشيه لمستلزمات الكنائس والهدايا التابعة للإيبارشية فى مقرها بجوار مكتب التعليم المسيحي ومدرسة الراعى الصالح ( ٦ ) .
وطاف   الأنبا باسيليوس كل أقسام المكتبة ( زى الكهنوت للكهنة والشمامسة و أواني المذبح - الهدايا التذكارية والتحف والتماثيل - الصور والميداليات وغيرها من العديد من الأقسام  ) .

وأعطى الأنبا باسيليوس توجيهاته بأهمية مواكبة كافة ما تتطلبه الكنائس و الخدمات و الأنشطة من تجهيزات و مستلزمات و هدايا تذكارية.
وتأتى هذه الزيارة التفقدية في اطار اهتمام و حرص الانبا باسيليوس متابعة كل الأماكن الخدمية 

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