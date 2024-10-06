ينفذ وصيتها.. إحباط محاولة سائح أجنبي دفن رفات والدته في معبد أبو سمبل

أحبط أفراد أمن بوابات معبد أبوسمبل الأثرى جنوب أسوان، محاولة أحد السائحين الأجانب دفن رفات والدته داخل أرضية المعبد بعد وفاتها فى بلادهم وجلب الرفات معه أثناء زيارته لمصر.

بدأت الواقعة، أثناء دخول السائحين لزيارة معبد أبوسمبل جنوب أسوان، وبمرور أحد السائحين "بريطانى الجنسية" ويحمل معه صندوق صغير، على أجهزة X Ray ، اشتبه أفراد أمن المعبد فى محتويات الصندوق.

برطمان يحمل رفات والدة السائح

وبتفتيش صندوق السائح، تبين أن بداخله برطمان يحمل رفات والدة السائح التى توفيت فى إنجلترا قبل عام وكانت أوصت ابنها بدفن رفاتها فى مصر، فسافر الابن إلى مصر ليدفن والدته بمعبد أبوسمبل.

وبإخطار الأثرى فهمى الأمين، القائم بأعمال مدير عام آثار أسوان والنوبة والدكتور أحمد مسعود، كبير مفتشى آثار أبوسمبل، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخذ تعهد على السائح بعدم تكرار هذه الواقعة مرة أخرى داخل المواقع الأثرية المصرية لمنعها قانونيا، وتم إبلاغ شرطة السياحة والآثار بالواقعة.