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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يترأس تدشين كنيسة العذراء بالفجالة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شهدت كنيسة السيدة العذراء مريم بالفجالة حدثًا تاريخيًا اليوم الأحد، حيث قام قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بتدشين الكنيسة في احتفال روحي عظيم ، و حضر الاحتفال عدد كبير من الأباء الكهنة والرهبان، بالإضافة إلى حشود من المؤمنين الذين أتوا لمشاركة هذا الحدث المقدس.

بدأ القداس الاحتفالي بترديد الألحان والتسابيح الكنسية، وتم خلاله تدشين المذبح ورفع بخور التمجيد. وألقى قداسة البابا كلمة روحية أشار فيها إلى أهمية الكنيسة كبيت الله المقدس، حيث قال: “وَسُمِعَ فَرَحُ أُورُشَلِيمَ عَنْ بُعْدٍ”، مقتبسًا من سفر نحميا (12: 43)، للتأكيد على فرحة تدشين الكنيسة باعتبارها نقطة نور جديدة في حياة المؤمنين.

وأعرب المشاركون عن فرحتهم الغامرة بهذا الحدث، معتبرين أن تدشين الكنيسة هو إضافة قيمة للمنطقة، وأنها ستكون منارة للعبادة والتعليم الروحي.

وتعتبر كنيسة السيدة العذراء مريم بالفجالة من الكنائس التاريخية التي تحظى بمكانة خاصة لدى المؤمنين، ويأتي هذا التدشين في إطار سلسلة من الأنشطة والاحتفالات التي تشهدها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني.

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