الاحتلال الإسرائيلي يحاصر جباليا ويطلق النار بشكل مكثف تجاه المواطنين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، بأن الاحتلال الإسرائيلي يحاصر منطقة جباليا ويطلق النار بشكل مكثف تجاه المواطنين.

وفي آخر التطورات الميدانية، قتل 30 فلسطينيا وجرح العشرات، فجر الأحد، في سلسلة غارات إسرائيلية على شمال قطاع غزة، هي الأعنف منذ مايو، بينما توغلت آليات عسكرية إسرائيلية شرق بلدة جباليا تحت غطاء ناري مكثف.

وفي أحدث الغارات الإسرائيلية، قتل 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم جباليا، بينما قتل فلسطيني في قصف مدرسة الإمام الشافعي القريبة من سوق فراس وسط مدينة غزة، وفق مصادر طبية للأناضول.

وفي سياق متصل، استشهد 21 مواطناً على الأقل وأصيب العشرات بجروح فجر اليوم الأحد في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مسجداً يؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى، مما أدى إلى استشهاد 21 شخصاً وإصابة العشرات.

وذكرت المصادر أن عدداً من جثث الأطفال وصلت إلى المستشفى مشوهة، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الإصابات الخطيرة. وأشارت إلى أن الطواقم الطبية تواجه صعوبة في إنقاذ عدد أكبر من المصابين بسبب نقص حاد في المستلزمات الطبية وعدم توفر الأدوية اللازمة لعلاج الإصابات.

يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، منذ السابع من أكتوبر 2023، مما أسفر عن استشهاد حوالي 41,825 مواطناً وإصابة نحو 96,910 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

