مظاهرات حول العالم بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للحرب على غزة

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "مظاهرات في مدن عدة حول العالم بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للحرب على غزة".

وقال التقرير، إنه مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للحرب على غزة خرج آلاف المحتجين إلى الشوارع في عدة مدن رئيسية في أنحاء العالم ، للمطالبة بإنهاء المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة؛ حيث تجمع آلاف المحتجين في لندن وباريس وروما وبرلين ومانيلا وكيب تاون للضغط على دولهم من أجل الضغط على حكومة الاحتلال لوقف الحرب واستعادة الهدوء في منطقة الشرق الأوسط.وتابع التقرير، أنه في العاصمة الألمانية برلين رفع الآف المتظاهرين لافتات الاحتجاج التي تطالب بوقف ما وصفوه بالإبادة الجماعية الدموية التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الأبرياء، وكذلك وقف إطلاق النار بشكل عاجل في لبنان.

انتقاد العنف الذي تمارسه الشرطة الألمانية ضد المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين

وانتقد المتظاهرون العنف الذي تمارسه الشرطة الألمانية ضد المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في ألمانيا، مرددين شعارًا عامًا على الإبادة الجماعية.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41825 مواطنًا، وإصابة 96910 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.