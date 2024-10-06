المؤتمر: حرب أكتوبر جسدت أسمى معاني التضحية والفداء

تقدم حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى جميع رجال القوات المسلحة المصرية البواسل، بمناسبة الذكرى 51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وقال حزب المؤتمر، في بيان له اليوم، إن حرب أكتوبر جسدت أسمى معاني التضحية والفداء، والتي ستظل محفورة في وجدان الشعب المصري والعربي كأحد أهم الانتصارات العسكرية في العصر الحديث.

وأكد حزب المؤتمر، أن انتصارات أكتوبر ليست مجرد حدث تاريخي، بل هي رمز للعزيمة والإصرار على استرداد الحق والدفاع عن كرامة الوطن.

وأضاف حزب المؤتمر أن القوات المسلحة المصرية قدمت أروع الأمثلة في الشجاعة والإخلاص، وضربت أروع الأمثلة في التعاون والتكاتف مع أبناء الشعب المصري لتحقيق هذا النصر العظيم.

وثمن حزب المؤتمر، على الدور الريادي الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز قدرات القوات المسلحة ودعمها لتظل دائمًا درع الوطن وحصنه الحصين.

وأشاد حزب المؤتمر، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادته لتعزيز التنمية الشاملة وتحقيق الاستقرار والأمن في جميع أنحاء البلاد.

ودعا حزب المؤتمر، بضرورة استلهام روح أكتوبر في كل ميادين العمل الوطني، مؤكدًا أن روح النصر والتحدي التي تجسدت في حرب أكتوبر يجب أن تكون دافعًا لكل مصري لبذل المزيد من الجهود من أجل رفعة الوطن وازدهاره.