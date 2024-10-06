بتوجيهات رئاسية.. مصر ترسل مساعدات طبية وإغاثية إلى لبنان

أقلعت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران من طراز "بوينج 777" من مطار القاهرة الدولي، محملة بعشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اللبناني الشقيق، بهدف التخفيف من معاناتهم الكبيرة جراء العمليات العسكرية الراهنة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

شملت المساعدات مستلزمات طبية وإغاثية، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك الخيام والبطاطين، لتوزيعها على المستشفيات اللبنانية والمناطق الأكثر حاجة.

يأتي ذلك في إطار الدور المصري الفاعل تجاه الأشقاء، وتقديم الدعم والتضامن لهم في مختلف المحن والأزمات.