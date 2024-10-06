جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية كوم أشفين بقليوب

نظمت جامعة بنها قافلة طبية بقرية كوم أشفين مركز قليوب، وذلك ضمن مبادرة "أنت الحياة" والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية.

جاءت القوافل برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، وبتنسيق الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

شارك في القافلة أطباء في مختلف التخصصات الباطنة والأطفال والعظام والصدر وتم الكشف الطبي على 190 حالة من أهالي القرية وصرف العلاج مجانا , وتحويل بعض الحالات للمستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي على استمرار مشاركة ودعم جامعة بنها لتحقيق أهداف مؤسسة "حياة كريمة" بتبني المبادرات التي تطلقها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لخدمة أهالي قرى الريف المصري، مشيرا إلى أن الجامعة نظمت العديد من القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والثقافية وغيرها من الأنشطة التنموية بالقرى المختلفة التي استهدفتها المبادرة بمحافظة القليوبية.

قافلة طبية

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