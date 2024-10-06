ضبط 22 ألف قطعة ألعاب نارية داخل مخازن بالمعادي والجمالية ومنشاة ناصر.. صور

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى ضبط 22 ألف قطعة ألعاب نارية داخل مخازن بالمعادى والجمالية ومنشاة ناصر .

تعود البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك شركة لشحن وتصدير البضائع كائنة بدائرة قسم شرطة المعادى ، عامل بذات الشركة لقيامهما بمحاولة إخفاء ألعاب نارية داخل حاويات بقصد تهريبها عبر أحد المعابر البرية لخارج البلاد ، وعثر بداخل مخزن "غير مرخص" تابع للشركة على (105 كرتونة ألعاب ومحدثات صوت – 8 طلقات بإجمالى 15075 قطعة ألعاب نارية) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تهريبها لخارج البلاد.



كما تم ضبط عاطل و مالك شركة ، مقيمان بدائرتى قسمى شرطة "الجمالية و منشأة ناصر") ، وبحوزتهما (7 آلاف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.