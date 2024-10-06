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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 22 ألف قطعة ألعاب نارية داخل مخازن بالمعادي والجمالية ومنشاة ناصر.. صور

المضبوطات
المضبوطات
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نجحت  الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى ضبط 22 ألف قطعة ألعاب نارية داخل مخازن بالمعادى والجمالية ومنشاة ناصر .

تعود البداية عندما  تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من  ضبط  مالك شركة لشحن وتصدير البضائع كائنة بدائرة قسم شرطة المعادى ، عامل بذات الشركة  لقيامهما بمحاولة إخفاء ألعاب نارية داخل حاويات بقصد تهريبها عبر أحد المعابر البرية لخارج البلاد ، وعثر بداخل مخزن "غير مرخص" تابع للشركة على (105 كرتونة ألعاب ومحدثات صوت – 8 طلقات بإجمالى 15075 قطعة ألعاب نارية) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تهريبها لخارج البلاد.


كما تم ضبط عاطل و مالك شركة ،  مقيمان بدائرتى قسمى شرطة "الجمالية و منشأة ناصر") ، وبحوزتهما (7 آلاف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

العاب نارية المعادى الجمالية منشأة ناصر المعابر البرية