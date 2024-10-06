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الأحد 06 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط شخصين انتحلا صفة موظفين بشركة الكهرباء للنصب بمصر الجديدة

ارشيفية
ارشيفية
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ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة  شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بأسلوب إنتحال الصفة

 

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين) بإنتحال صفة موظفين بشركة الكهرباء وتقاضى مبالغ مالية من المواطنين وتزوير وطباعة إيصالات منسوبة للشركة وتسليمها للمواطنين بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وأقرا بإرتكاب  4 وقائع نصب بذات الأسلوب  ، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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