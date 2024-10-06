تشاهدون اليوم.. مواجهات قوية للمحترفين في الدوريات الأوروبية

تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الأحد الموافق الـ 6 أكتوبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتي جاءت كالتالي:
*الدورى الإنجليزى الممتاز:
04:00 أستون فيلا × مانشستر يونايتد
04:00 تشيلسي × نوتينغهام فورست
06:30 برايتون × توتنهام هوتسبير
*الدورى الإسبانى:
03:00 جيرونا × أتلتيك بيلباو
05:15 ديبورتيفو ألافيس × برشلونة
07:30 إشبيلية × ريال بيتيس
10:00 ريال سوسييداد × أتلتيكو مدريد
* الدورى الألمانى:
04:30 هايدنهايم × لايبزيج
06:30 آينتراخت فرانكفورت × بايرن ميونيخ
08:30 شتوتجارت × هوفنهايم
*الدورى الفرنسي:
04:00 ليون × نانت
06:00 ستاد ريمس × مونبلييه
06:00 ستاد بريست × لوهافر
06:00 ستراسبورج × لانس
09:45 نيس × باريس سان جيرمان