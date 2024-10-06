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الأحد 06 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. مواجهات قوية للمحترفين في الدوريات الأوروبية

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الأحد الموافق الـ 6 أكتوبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتي جاءت كالتالي:
 

*الدورى الإنجليزى الممتاز:


04:00 أستون فيلا × مانشستر يونايتد
04:00 تشيلسي × نوتينغهام فورست
06:30 برايتون × توتنهام هوتسبير


*الدورى الإسبانى:


03:00 جيرونا × أتلتيك بيلباو
05:15 ديبورتيفو ألافيس × برشلونة
07:30 إشبيلية × ريال بيتيس
10:00 ريال سوسييداد × أتلتيكو مدريد


* الدورى الألمانى:


04:30 هايدنهايم × لايبزيج
06:30 آينتراخت فرانكفورت × بايرن ميونيخ
08:30 شتوتجارت × هوفنهايم


*الدورى الفرنسي:


04:00 ليون × نانت
06:00 ستاد ريمس × مونبلييه
06:00 ستاد بريست × لوهافر
06:00 ستراسبورج × لانس
09:45 نيس × باريس سان جيرمان
 

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