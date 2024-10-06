تشاهدون اليوم.. مواجهات قوية للمحترفين في الدوريات الأوروبية

تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الأحد الموافق الـ 6 أكتوبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتي جاءت كالتالي:



*الدورى الإنجليزى الممتاز:



04:00 أستون فيلا × مانشستر يونايتد

04:00 تشيلسي × نوتينغهام فورست

06:30 برايتون × توتنهام هوتسبير



*الدورى الإسبانى:



03:00 جيرونا × أتلتيك بيلباو

05:15 ديبورتيفو ألافيس × برشلونة

07:30 إشبيلية × ريال بيتيس

10:00 ريال سوسييداد × أتلتيكو مدريد



* الدورى الألمانى:



04:30 هايدنهايم × لايبزيج

06:30 آينتراخت فرانكفورت × بايرن ميونيخ

08:30 شتوتجارت × هوفنهايم



*الدورى الفرنسي:



04:00 ليون × نانت

06:00 ستاد ريمس × مونبلييه

06:00 ستاد بريست × لوهافر

06:00 ستراسبورج × لانس

09:45 نيس × باريس سان جيرمان

