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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قرينة الرئيس: نحتفل اليوم بإنجاز خالد في تاريخ الأمة صنعه رجال آمنوا بوطنهم واستقلاله

قرينة الرئيس
قرينة الرئيس
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هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس، أبطال القوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 51 لنصر اكتوبر المجيد.

وقالت قرينة الرئيس في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»  : في الذكرى الواحد والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، أتقدم بأسمى آيات الفخر والاعتزاز لأبطال القوات المسلحة الذين سطروا بدمائهم الطاهرة أعظم ملاحم البطولة والعزة.

وأضافت: نحتفل اليوم بإنجاز خالد في تاريخ الأمة، صنعه رجال آمنوا بوطنهم واستقلاله.

وتابعت: كل التحية لأبطالنا وشهدائنا الأبرار ولشعبنا العظيم الذي يقف دائما سندا لجيشه.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة كل عام بذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973 حيث يحل يوم السادس من أكتوبر عام 2024 اليوم الأحد ويوافق الذكرى 51 لنصر أكتوبر العظيم الذي استعادت فيه قواتنا المسلحة أرض سيناء الغالية وقدم جنودنا البواسل كل غالٍ ونفيس وضحوا بدمائهم الذكية لتحرير الأرض واستعادة العزة والكرامة.
 

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