الأنبا عمانوئيل يحتفل بعيد القديس فرنسيس الآسيزي الأسيزي بكنيسته بالرزيقات

ترأس الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، اليوم قداس عيد القديس فرنسيس الآسيزي، وذلك بكنيسته، بالرزيقات، بالأقصر.

شارك في الصلاة الأب ماركو ناجي، والأب ميلاد جودة، والأب شنوده نصيف، والأب دانيال مالك، والأب سامر مسعود، والأب أيوب جمال، والأب يوحنا معطي، والإخوة الرهبان: إبراهيم يوسف، وجوزيف عبد الملاك، والشماس تامر الشايب، والأخوات الراهبات الفرنسيسكانيات مرسلات قلب مريم الطاهر.

وألقى المطران عظة الذبيحة الإلهية متأملًا في إنجيل القديس لوقا (١٠: ١-٢٠)، خاصة الآية الخامسة "وَأَيُّ بَيْتٍ دَخَلْتُمُوهُ فَقُولُوا أَوَّلًا: سَلاَمٌ لِهذَا الْبَيْتِ." (لو 10: 5).

ووجه الأب المطران الأنظار حول شخص القديس فرنسيس، رجل سلام، وكيف عاش هذا حتى عكس ذلك في جميع تصرفاته، ثم تحدث المطران عن كيف نحن اليوم، والعالم أجمع في أشد الحاجة للسلام، فهو هبة وعطية من الله، فنحن مدعوون للبحث عنه، والعمل من أجل تحقيقه.

وفي ختام القداس الإلهي، هنأ راعي الإيبارشية الرهبنة الفرنسيسكانية، والكنيسة، بعيد القديس فرنسيس الآسيزي.