51 عاما على نصر أكتوبر.. الفن المصرى ينجح فى تجسيد الانتصار

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية تقريرًا تليفزيوينًا بعنوان "51 عامًا على نصر أكتوبر.. الفن المصري ينجح في تجسيد الانتصار".

وجاء في التقرير أن القوات المصرية نجحت في دخول قناة السويس ورفع علم مصر على الضفة الشرقية للقناة، لافتًا إلى أن الفن المصري لعب بكل أنواعه الغنائية والسينمائية المختلفة والدرامية دورًا كبيرًا في تجسيد انتصار حرب أكتوبر المجيدة؛ حيث أصبح جزءًا لا يتجزأ من المكتبة الفنية المصرية والعربية.

وتابع التقرير أن حرب أكتوبر هي التي أعادت لمصر والأمة العربية كرامتها، وتعد الحرب الوحيدة التي خسرتها إسرائيل التي كانت تروج لنفسها بأنها تملك الجندي الذي لا يقهر، ولكن كالعادة تحطم كل ذلك أمام قوة وبسالة القوات المسلحة المصرية.

وأشار التقرير إلى أن الدراما المصرية لم تكن بعيدة عن توثيق وتخليد تلك البطولات، فتسابق العديد من صناع الدراما لإنتاج أعمال تبرز الدور الوطني والتضحيات الجليلة التي قام بها العديد من الأبطال المصريين فداءً لوطنهم، ومن أبرزها أفلام الرصاصة لا تزال في جيبي وأبناء الصمت وحتى آخر العمر والعمر لحظة.