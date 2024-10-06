السيسي: السلام العادل الحل الوحيد لضمان التعايش الآمن

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لانتصار أكتوبر المجيد، التي ألقاها خلال حفل تخرج الكليات العسكرية في الأكاديمية العسكرية المصرية بالقيادة الاستراتيجية.

في كلمته، أعرب الرئيس السيسي عن تحيته وتقديره للقوات المسلحة المصرية، مشيراً إلى أنها "المؤسسة الوطنية العريقة التي لم تتوانَ يوماً عن تحمل المسؤولية مهما كانت التحديات".

كما أكد الرئيس أن ما حققته مصر في حرب أكتوبر سيظل رمزاً لقوة إرادة الشعب المصري وكفاءة قواته المسلحة، وقدرتها على التخطيط والتنفيذ بشكل دقيق.

وأشار السيسي إلى أن الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر هذا العام يأتي في ظروف دقيقة للغاية تمر بها منطقتنا، التي تشهد تصعيداً إقليمياً وأحداثاً دامية متزايدة. وذكّر بأن ما حققه المصريون من جهود لبناء قواتهم المسلحة يأتي لحماية هذا الوطن الغالي، مشدداً على أن اللحظة التاريخية الفارقة التي نعيشها تتطلب التأكيد على أن السلام العادل هو الحل الوحيد لضمان التعايش الآمن والمستدام بين شعوب المنطقة.

وفي ختام كلمته، أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت، المدعوم بالتوافق الدولي، بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كسبيل رئيسي لتحقيق السلام والأمن.