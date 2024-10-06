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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

في ذكرى نصر أكتوبر.. وزير الرى: مشروعات كبرى لتنمية سيناء بتوجيهات رئاسية

الدكتور هانى سويلم
الدكتور هانى سويلم خلال تفقد مشروعات سيناء
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تقدم الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بخالص التهنئة لجموع المصريين بذكرى يوم العبور العظيم،وذلك في ضوء إحتفال المصريين بأعياد النصر فى السادس من أكتوبر ، وأكد بأن الوزارة تشارك في الاحتفال بالعبور ببذل مزيد من الجهد وتنفيذ مشروعات تنموية فى ربوع سيناء تعود بالنفع لكل المصريين .

وأكد سويلم أن تلك المشروعات جرى تنفيذها فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية تحقيق التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء من خلال العديد من المشروعات الكبرى في مجال الموارد المائية .

وأشار د. سويلم للإنجاز الكبير الذى تحقق من خلال تنفيذ محطة بحر البقر والتي تعد ثانى أكبر محطة على مستوى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى ٥.٦٠ مليون متر مكعب يومياً ، مشيراً لما تمثله هذه المحطة والمسارات الناقلة للمياه المنتجة منها لمناطق الاستصلاح بشمال و وسط سيناء من خطوة كبرى في مجال دعم التنمية فى سيناء ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي في مصر من خلال إستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية ، موضحاً أنه يجرى العمل بالمسارين رقم (١) ورقم (٢) بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالى ٧٢% لرى زمام ٢١٠ ألف فدان .

وفيما يخص مشروع تنمية شمال سيناء .. فإنه جارى العمل على تنفيذ عدد ٢٤ مأخذ على ترعة الشيخ جابر لرى مساحة ١٢٥ ألف فدان وتم نهو الأعمال بعدد (١٨) مأخذ ، بالإضافة للبدء في إجراءات استلام عدد (٣) مآخذ وجاري العمل فى (٣) مآخذ أخرى ، والمتوقع نهوها خلال العام الجاري ، وجارى متابعة أعمال التشغيل التجريبي لتلك المآخذ ، كما تم نهو أعمال التغذية الكهربائية لـ (٢١) محطة مأخذ ، ونهو أعمال التغذية الكهربائية لزمامات (١٧) مأخذ وجاري استكمال أعمال التغذية الكهربائية لزمامات (٧) مآخذ أخرى .

كما قامت الدولة المصرية بإنشاء عدد (١٧) تجمعا تنمويا وسكنيا بشمال وجنوب سيناء تشتمل على مكونات آبار جوفية وأراضي زراعية ومنازل سكنية ومنشآت إدارية وخدمية لخدمة الأهالى في سيناء .

وفى مجال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار .. أوضح الدكتور سويلم أنه يجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظتى شمال وجنوب سيناء ، حيث قامت الوزارة بتنفيذ (٥٦١) منشأ متنوع عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات ، والتي لها أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمنشآت من أخطار السيول ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة ، وتوفير الإستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية .

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ووجه الدكتور سويلم العاملين بالوزارة بمختلف تخصصاتهم بأهمية استلهام روح أكتوبر فى كل المهام المكلفين بها والمشروعات المسؤولين عن تنفيذها .

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