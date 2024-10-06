إسرائيل تواصل قصف مخيمي البريج والنصيرات

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إنّ الغارات الإسرائيلية لم تتوقف على معظم أحياء ومحافظات قطاع غزة، موضحا أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مسجدا أمام مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، إذ إنّ هذا المسجد كان يأوي أعدادا كبيرة من النازحين الذين فقدوا منازلهم ويعيشون في داخل هذا المسجد الذي استهدفته الطائرات الحربية بالقصف المباشر وأسفر عن 22 شهيدا والعشرات من المصابين.

وأضاف «جبر»، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد رضا، أنّ الاحتلال الإسرائيلي قصف مركزا للإيواء وهو مدرسة ابن رشد في بلدة الزوايدة عبر الطائرات الحربية، مشيرا إلى أنّ هذه المدرسة تأوي آلاف النازحين الفلسطينيين، مما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة الخطورة.

وأردف، أنّ الأطراف الشمالية للمحافظة الوسطى بقطاع غزة لم تهدأ من القصف الإسرائيلي والمدفعي المتواصل باتجاه المنطقة الشرقية لمخيم البريج والأطراف الشمالية لمخيم النصيرات، فضلا عن قصف منطقة حجر الديك والزهراء وجميع المناطق التي تقع بالقرب من الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تفصل الشمال عن الجنوب.