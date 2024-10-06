ميقاتي يطالب بالضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 فورا

جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، تأييد النداء المشترك الذي أصدرته فرنسا والولايات المتحدة بدعم من الاتحاد الأوروبي لوقف إطلاق النار.

وطالب ميقاتي خلال تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الاخبارية"، بالضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 فورا.

أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بياناً جاء فيه: "يستمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في التعبير عن دعمه للبنان ووقوفه إلى جانب الشعب اللبناني في مواجهة الأزمات التي يمر بها. إن إعلانه عن عقد مؤتمر دولي لدعم لبنان هذا الشهر في فرنسا هو دليل قوي على هذا الدعم".

وأضاف: "إن هجوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الرئيس ماكرون لمطالبه بوقف تسليم الأسلحة لإسرائيل لمواجهة القتال في غزة، واعتباره أن الأولوية تكمن في الحل السياسي بدلاً من الاستمرار في الحرب، يثبت صحة الموقف الفرنسي. ويعكس ما قاله الرئيس ماكرون القيم الإنسانية السامية التي تجسدها فرنسا، ومناصرته للحق ورفض العنف، واللجوء إلى الحلول السلمية التي تبتعد بنا عن شبح الحروب والقتل. ومن غير المستغرب أن يقابل هذا الموقف بعداء واضح من نتنياهو، الذي يشكل عاراً على الإنسانية جمعاء".

وأشار ميقاتي: "في لبنان، نعي جيداً المواقف المشرفة للرئيس ماكرون في دعم لبنان واستقراره وسيادته، وسعيه المتواصل لوقف العدوان الإسرائيلي ضد شعبنا وأرضنا. نجدد تأييدنا للنداء المشترك الذي أطلقته فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بدعم من الاتحاد الأوروبي ودول عربية وأجنبية، ونطالب بالضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 فوراً".