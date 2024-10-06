استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جباليا ورفح والزوايدة

استشهد ستة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جباليا ورفح والزوايدة، بالتزامن مع توغل قوات الاحتلال شرق مخيم جباليا ومحاصرة عشرات العائلات.

وأفادت مصادر فلسطينية - في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت شرق مخيم جباليا شمال قطاع استشهد ستة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جباليا ورفح والزوايدة، بالتزامن مع توغل قوات الاحتلال شرق مخيم جباليا ومحاصرة عشرات العائلات.

وأفادت مصادر فلسطينية - في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وبدأت في محاصرة عشرات العائلات داخل المنازل والمدارس التي تؤوي نازحين، وذلك وسط قصف مدفعي على مناطق سكنية في جباليا البلد.. مضيفة أن طائرات مسيرة أطلقت نيرانها على منازل المواطنين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى استشهاد صحفي إثر استهداف منزله في قصف للاحتلال على مخيم جباليا، بالإضافة إلى أن طواقم الإنقاذ والإسعاف انتشلت جثمان شهيد و5 مصابين؛ إثر استهداف طائرات الاحتلال الحربية مدرسة "الإمام الشافعي" في منطقة "السامر" بمدينة غزة، نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة، كما استشهد مواطنين وأصيب آخرون إثر غارة للاحتلال استهدفت مدرسة "ابن رشد" في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأوضحت أن طواقم الإسعاف انتشلت شهيد من محيط محطة العبادلة الأسطل في منطقة خربة العدس شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وشهيدة وعدة مصابين في قصف الاحتلال منزل لعائلة قبلان بعبسان الكبيرة شرق خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023؛ ما أسفر عن استشهاد 41 ألفا و825 فلسطينيا، وإصابة 96 ألفا و910 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

، وبدأت في محاصرة عشرات العائلات داخل المنازل والمدارس التي تؤوي نازحين، وذلك وسط قصف مدفعي على مناطق سكنية في جباليا البلد.. مضيفة أن طائرات مسيرة أطلقت نيرانها على منازل المواطنين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى استشهاد صحفي إثر استهداف منزله في قصف للاحتلال على مخيم جباليا، بالإضافة إلى أن طواقم الإنقاذ والإسعاف انتشلت جثمان شهيد و5 مصابين؛ إثر استهداف طائرات الاحتلال الحربية مدرسة "الإمام الشافعي" في منطقة "السامر" بمدينة غزة، نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة، كما استشهد مواطنين وأصيب آخرون إثر غارة للاحتلال استهدفت مدرسة "ابن رشد" في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأوضحت أن طواقم الإسعاف انتشلت شهيد من محيط محطة العبادلة الأسطل في منطقة خربة العدس شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وشهيدة وعدة مصابين في قصف الاحتلال منزل لعائلة قبلان بعبسان الكبيرة شرق خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023؛ ما أسفر عن استشهاد 41 ألفا و825 فلسطينيا، وإصابة 96 ألفا و910 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

