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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

برمجيات ذكاء اصطناعي جديدة لتحليل البيانات الطبية والمسح النسيجي لأعضاء الجسم

تعبيرية
تعبيرية
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أعلنت جامعة إنو بوليس الروسية عن تطوير برمجيات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الطبية في العيادات والمستشفيات وفقا لما نشرته مجلة فيستي .

وقال راميل كوليف مدير مركز أبحاث الذكاء الاصطناعي بالجامعة: إن تعاون الخبراء في جامعتنا مع خبراء من مركز لوغينوف الطبي الروسي  ساهم في تطوير برمجيات ذكاء اصطناعي جديدة ستستخدم في تحليل البيانات الطبية وبيانات المسح النسيجي لأعضاء الجسم.

وأضاف أن هذه البرمجيات ستكون لها استخدامات واعدة في مجال تحليل بيانات الفحوصات النسيجية لأعضاء معينة في جسم الإنسان وفي مجالات علوم الأمراض كما تم اختبارها بعناية  و أعتقد أننا سنوسع اختبارات هذه البرمجيات واستعمالها في مراكز وعيادات طبية أخرى أوائل العام القادم.

وأشار إلى أن البرمجيات الجديدة تختصر وقت معالجة البيانات مسح الأعضاء بشكل كبير فمثل هذه العمليات كانت تستغرق ما بين 30 إلى 40 دقيقة عادة في المراكز الطبية ومع التقنيات الجديدة باتت تستغرق بضع دقائق فقط.

ويعد الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الطبية و تحليل البيانات للمرضى في المشافي والعيادات الطبية يساهم في التشخيص السريع للمرض .

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