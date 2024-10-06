الصحة الفلسطينية: 986 شهيدا بالقطاع الصحي وخروج 23 مستشفى و130 مركبة إسعاف عن الخدمة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن سقوط 986 شهيدا من القطاع الصحي وخروج 23 مستشفى و130 مركبة إسعاف عن الخدمة بعد مرور عام على العدوان الإسرائيلي، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، استشهد 21 مواطناً على الأقل وأصيب العشرات بجروح فجر اليوم الأحد في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وبحسب مصادر طبية، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية مسجداً يؤوي نازحين بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى، مما أسفر عن استشهاد 21 شخصاً وإصابة العشرات بجروح.

وأشارت المصادر إلى أن العديد من جثث الأطفال وصلت إلى المستشفى مشوهة، مع وجود عدد كبير من الإصابات الخطيرة. ولفتت إلى أن الفرق الطبية تواجه صعوبة في إنقاذ عدد أكبر من المصابين بسبب نقص حاد في المستلزمات الطبية وعدم كفاية الأدوية لعلاج الإصابات.

يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، مما أسفر عن استشهاد نحو 41,825 مواطناً وإصابة حوالي 96,910 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.