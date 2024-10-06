بصورة لأبنائها مع رجال القوات المسلحة.. هالة صدقي تحتفل بذكري نصر أكتوبر

احتفلت الفنانة هالة صدقي بذكري نصر السادس من أكتوبر العظيم، والذي حققت فيه القوات المسلحة المصرية إنتصار على جيش الاحتلال الإسرائيلي.

منشور الفنانة هالة صدقي

ونشرت الفنانة هالة صدقي صورة لأبنائها مع جنود القوات المسلحة المصرية، احتفالاً بذكري نصر السادس من أكتوبر العظيم.

منشور الفنانة هالة صدقي

وعلقت الفنانة هالة صدقي على الصورة "يارب احفظ مصر واحميها وفك كرب فلسطين ولبنان والسودان واليمن وسوريا".

ويحتفل الشعب المصرى والعربى والقوات المسلحة المصرية اليوم، بذكري نصر السادس من أكتوبر العظيم، والذى خاضت فيه رجال الجيش المصري معارك وملحمة عسكرية تدرس فى علوم الحرب والقتال.

شاركت الفنانة هالة صدقي في السينما خلال الفترة الماضية بفيلم "الملكة"، وذلك بعد فترة غياب سينمائي لها، ولم يحقق الفيلم النجاح المطلوب.

الفيلم بطولة هالة صدقي، وشيرين رضا، باسم سمرة، رانيا يوسف، دينا، إنتصار، كريم عفيفي، تأليف أحمد رمزي والإخراج سامح عبد العزيز.

يشار أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي في الدراما مسلسل "جعفر العمدة"، بطولة محمد رمضان، وهالة صدقي، وزينة، وإيمان العاصى، ومي كساب، ومنه فضالى، وعصام السقا، والإخراج محمد سامي.